ميسي يغيب عن مواجهة جامايكا والسبب مجهول!

غياب ميسي ليس بسبب إصابة عضلية

كشفت تقارير صحفية عن إمكانية غياب المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من مواجهة منتخب بلاده ضد جامايكا المقرر إقامتها في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء.

حيث يواجه منتخب الأرجنتين فريق جامايكا على ملعب "ريد بول أرينا" في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة في المباريات الاستعدادية لبطولة كأس العالم قطر 2022.

ويأتي ذلك ضمن محاولات المدرب ليونيل سكالوني في تجهيز كافة العناصر قبل الدخول في المواجهات الرسمية بالمونديال.

ووفقًا لقنوات "TYC Sport" الأرجنتينية فإن البرغوث لن يتغيب عن مباراة جاميكا بسبب الإصابة ولكن لأنه يعاني من مرض لم يتم الكشف عنه حتى الآن.

ويبدو أن المشكلة ليست مقلقة ولكنها تستدعي أن تجعل ليونيل خارج التشكيلة الأساسية في اللقاء.

وبحسب ما ورد من القناة الأرجنتينية فإن مهاجم مانشستر سيتي الشاب، جوليان ألفاريز، هو من سيشارك بدلًا من ميسي في كتيبة المدرب سكالوني.

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وتألق ميسي في فترة التوقف الدولي الحالي، حيث سجل هدفين في مواجهة منتخب هندوراس الماضية، وهو الأمر المنطقي في ظل رغبة البرغوث القوية في تحقيق لقب كأس العالم.

حيث كانت قد أشارت التقارير إلى اهتمام ميسي الكبير بتحقيق المونديال، فربما يكون كأس العالم المقبل هو الأخير في مسيرته الرياضية.

وبالتالي فإن ليونيل يمر بفترة جيدة للغاية من حيث المستوى الفني والبدني مع فريق باريس سان جيرمان وكذلك المنتخب الأرجنتيني.