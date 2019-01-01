ميسي يغيب عن جولة برشلونة في الولايات المتحدة للإصابة

ليونيل ميسي خارج جولة برشلونة في الولايات المتحدة بسبب إصابة عضلية تعرض لها.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي برشلونة أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الأول سيتغيب عن الجولة التي يخوضها الفريق في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل وأكد من خلاله أن اللاعب يعاني من إصابة من الدرجة الأولى في عضلة السمانة.

لست نادمًا على وعد العام الماضي بل أجدده .. سنحارب على جميع البطولات.👊



🐐كلمة ميسي التي ألقاها أمام جمهور برشلونة أمس كاملة 🎙️🔽 pic.twitter.com/URbjXKjqde — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 5, 2019

وكتب النادي في البيان: "غادر ليونيل ميسي نجم الفريق الأول تدريبات اليوم بعدما شعر بألم في الساق اليمنى".

وأضاف: "التقرير الأولي للاختبارات التي خضع لها تؤكد أنه يعاني من إصابة من الدرجة الأولى في عضلة السمانة".

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وكان ليونيل ميسي قد عاد التدريبات الفريق اليوم قبل أن يتعرض للإصابة التي ستجعله يتغيب عن الجولة الأمريكية.

جدير بالذكر أن ليونيل ميسي كان قد شاهد مباراة كأس خوان جامبر مساء الأمس أمام أرسنال من مقاعد البدلاء ولم يشارك ولو لدقيقة واحدة.