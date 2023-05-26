ميسي لا يغريه .. نجم عالمي يرفض الهلال وأمواله

ضربة كبرى في ميركاتو نادي الهلال الصيفي

في مفاجأة من العيار الثقيل، رفض نجم عالمي كبير، الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

الهلال يعمل على ضم العديد من النجوم العالميين، وعلى رأسهم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي؛ لتعويض التذبذب الكبير في النتائج، الذي عانى منه خلال الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

وحسب صحيفة "ريليفو"، رفض النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، جناح نادي يوفنتوس الإيطالي، الانتقال إلى المنطقة العربية، بالرغم من الأموال الضخمة التي من المتوقع أن يكسبها؛ حيث يرى أنه لا يزال قادرًا بدنيًا وفنيًا، للمنافسة على أعلى مستوى.

وكشفت الصحيفة، عن إمكانية انتقال دي ماريا، إلى نادي برشلونة الإسباني، الذي كان قريبًا جدًا من ضمه في الصيف الماضي، أو بنفيكا البرتغالي، الذي يدأ معه مسيرته الكروية في الملاعب الأوروبية.

وأشارت إلى أن الحالة الوحيدة التي من الممكن أن يجتمع فيها النجم الأرجنتيني مع صديقه المقرب ميسي؛ هو انضمام الثنائي إلى صفوف برشلونة.

وشددت الصحيفة على صعوبة بقاء النجم الأرجنتيني مع يوفنتوس، على الرغم من محاولات الإدارة، تجديد عقده لمدة موسم رياضي آخر؛ حيث انهارت المفاوضات بين الطرفين، في اليومين الماضيين.

جدير بالذكر أن الإعلامي الرياضي خوسيه فيليكس دياز، أعلن اقتراب دي ماريا، من الانضمام إلى الهلال؛ لمزاملة ليونيل ميسي، والذي حسم انضمامه إلى الزعيم، بنسبة 95%؛ على حد قوله.