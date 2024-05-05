“ميسي يظهر مدى ضعف الدوري الأمريكي”.. نجم الولايات المتحدة يدافع عن ليونيل!

نجم المنتخب الأمريكي يدافع عن البرغوث الأرجنتيني...

دافع أليكسي لالاس، لاعب المنتخب الأمريكي السابق، عن ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، ضد الاتهامات والانتقادات الموجهة إليه، بأنه يجعل العالم يعرف مدى سوء جودة الدوري الأمريكي.

وساهم ميسي، في فوز إنتر ميامي، على نيويورك ريد بلوز، في الساعات الأولى من صباح اليوم بستة أهداف مقابل هدفين، ليواصل البرغوث الأرجنتيني ورفاقه، التربع على صدارة القسم الشرقي للمسابقة.

وكتب أحد الجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" عن وجود ميسي في الدوري الأمريكي: "ميسي يجعل العالم يعرف مدى سوء جودة الدوري لدينا، يجب على أندية الدوري التعاقد مع لاعبين بجودة عالية للتنافس ضده".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورد لالاس على المشجع وكتب له: "عندما كان ميسي يفوز بالمباريات، ويسجل ويصنع الأهداف ويراوغ الجميع، في الدوري الإسباني، أو الفرنسي ودوري أبطال أوروبا".

وتابع: "لم يستخدم أحد مهارته للتقليل وانتقاد تلك المسابقات، هناك الكثير من الفرق واللاعبين في الدوري الأمريكي، يتنافسون ضده".

جدير بالذكر أن ليونيل ميسي يتصدر قائمة هدافي الدوري الأمريكي، برصيد 10 أهداف، بالتساوي مع زميله في الفريق لويس سواريز.