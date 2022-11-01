ميسي يطلب الراحة من باريس قبل كأس العالم!

ليونيل ميسي يريد الوصول إلى قطر في أفضل حال!

أكدت تقارير صحفية أن ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق ونجم باريس سان جيرمان الحالي يريد الحصول على بعض الراحة قبل كأس العالم في قطر الشهر الجاري.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي "إيدول جاستون" العامل في شبكة "تي واي سي"، والذي سبق له إجراء أكثر من حديث مع النجم الأرجنتيني.

وذكر جاستون أن ميسي قد يطلب من المدير الفني لباريس سان جيرمان كريستوف جالتييه ألا يلعب آخر مباراة للفريق قبل كأس العالم.

ويخوض باريس ثلاثة لقاءات قبل كأس العالم تبدأ بمواجهة يوفنتوس مساء اليوم قبل أن يلعب ضد لوريان يوم الأحد القادم وضد أوسير في الأسبوع التالي.

جدير بالذكر أن الأرجنتيني ستخوض بطولة كأس العالم ضمن المجموعة الثالثة التي تضم المملكة العربية السعودية والمكسيك بالإضافة إلى بولندا.