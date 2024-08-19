ميسي يصدم الأرجنتين قبل مواجهة تصفيات كأس العالم الهامة

صدمة في الأرجنتين قبل تصفيات كأس العالم...

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، عن قائمة منتخب التانجو، التي ستخوض منافسات تصفيات كأس العالم، خلال فترة التوقف الدولي القادمة، والتي سيلعب فيها امام تشيلي وكولومبيا.

ومن المنتظر أن يلعب المنتخب الأرجنتيني، أمام نظيره التشيلي، ثم نظيره الكولومبي، في الجولتين السابعة والثامنة، من تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026، خلال شهر سبتمبر المقبل.

وخرج ليونيل ميسي، من قائمة المنتخب الأرجنتيني لمباريات التوقف الدولي القادمة، بسبب إصابته في الكاحل، التي تعرض لها في نهائي كوبا أمريكا 2024 أمام كولومبيا، منتصف الشهر الماضي.

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ولم يشارك البرغوث الأرجنتيني، في أي مباراة منذ إصابته في كوبا أمريكا، وتم منحه فرصة كافية للتعافي بشكل تام، واعفاءه من خوض أي لقاء سواء مع إنتر ميامي، أو المنتخب الأرجنتيني.

ومن المتوقع ألا يعاني المنتخب الأرجنتيني، في الجانب الهجومي إذ يدخل المدرب سكالوني، التوقف الدولي بتشكيل هجومي يضم أليخاندرو جارناتشو، وخوليان ألفاريز، ولاوتارو مارتينيز، وجوليانو سيميوني.