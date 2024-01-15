"ميسي يشعر بالخجل ورونالدو حذر من الفساد" .. دفاع برازيلي عن السعودية بعد حفل "ذا بيست"

هل كان كريستيانو رونالدو يستحق التتويج بجائزة "ذا بيست 2023"؟!

شن الإعلام البرازيلي، هجومًا عنيفًا على الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ بعد تتويج الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مهاجم نادي إنتر ميامي الأمريكي، بجائزة أفضل لاعب في العالم 2023 "ذا بيست".

ميسي توّج بجائزة "ذا بيست"، مساء يوم الإثنين؛ وذلك للمرة الثالثة في تاريخه؛ ليتجاوز الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، والمهاجم البولندي روبرت لياندوفسكي.

وفي هذا السياق.. وصف الإعلامي الرياضي البرازيلي فيكتور كانيدو، منح الجائزة إلى الأسطورة الأرجنتينية، بـ"العار" على فيفا، و"الإحراج" لمجتمع كرة القدم.

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كانيدو زعم عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، بأن ليونيل ميسي نفسه، يشعر بـ"الخجل الكبير" من فوزه بالجائزة؛ بدرجة أنه لم يكن لديه الشجاعة، لكي يغادر ميامي الأمريكية، لحضور حفل "ذا بيست"، في العاصمة البريطانية لندن.

ومن ناحيتها.. اعتبرت شبكة "Futeosagia" البرازيلية، أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي؛ هو الأحق بالحصول على جائزة "ذا بيست"؛ وفقًا لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكتبت الشبكة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور "انستجرام": "إذا كان دوري أبطال أوروبا لا يدخل ضمن معايير (ذا بيست).. فإن رونالدو، يستحق الحصول على الجائزة؛ خاصة أنه أنهى عام 2023، كهداف للعالم".

وتساءلت عن الفارق بين الدوري الأمريكي الذي ينشط فيه ميسي، والبطولة السعودية التي يتواجد فيها رونالدو؛ قائلة: "في الحقيقة.. المسابقة المحلية في المملكة أقوى بكثير".

وأشارت الشبكة البرازيلية، إلى أن كريستيانو رونالدو، حذر منذ فترة طويلة، من معايير تتويج اللاعبين بـ"جوائز" الاتحاد الدولي لكرة القدم، معتبرة أنه الوحيد الذي حاول محاربة النظام.