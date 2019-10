ميسي يرفع رصيده التاريخي في شباك إشبيلية

حقق ليونيل ميسي نجم برشلونة رقماً جديداً بتسجيله هدفاً ضد إشبيلية اليوم، ضمن منافسات الأسبوع الثامن لليجا.

جاء ذلك حيث سجل رفع ليو رصيده إلى 37 هدفاً ضد إشبيلية في جميع المسابقات من أصل 38 مباراة.

ويبعد إشبيلية في سجل ضحايا ميسي بـ8 أهداف عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، والذي سجل ضده 29 هدفاً.

وكان ميسي قد سجل الهدف الرابع في المباراة، التي انتهت بفوز برشلونة 4-0.

