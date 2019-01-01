ميسي يرد على دعوة رونالدو ويحدد أهدافه للموسم الحالي

ميسي يشدد على رغبته في تحقيق دوري أبطال أوروبا هذا الموسم

كشف ليونيل ميسي، لاعب برشلونة عن أهدافه بالموسم الحالي، مكرراً دعوته ورغبته في الفوز بدوري أبطال أوروبا، كما فعل في بداية الموسم الماضي.

وقال ميسي في تصريحات صحفية: "حلمي هو مواصلة تحقيق الألقاب مع برشلونة، أرغب في الحصول على دوري أبطال أوروبا من جديد إنه التحدي الذي يواجهنا جميعاً".

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وشدد الأسطورة الأرجنتينية، أنه لا يهمه الحصول على الجوائز الفردية مهما كانت، وأن تركيزه منصب على الألقاب الجماعية.

وواصل: "الشيء المهم الآن هو إضافة لقب آخر لدوري أبطال أوروبا إلى متحف النادي، ومن بعدها ستأتي الجوائز الفردية".

وتابع: "جائزة الأفضل أو الكرة الذهبية والحذاء الذهبي وحتى جائزة أفضل هدف، ليست من تحدياتي الأساسية إن حققتها حسناً وإن لم يحدث فسيكون كل شيء على ما يرام".

ورداً على تصريحات رونالدو التي دعاه فيها إلى مغادرة برشلونة والبحث عن تحد جديد قال: "الجميع يتحدث عن تجاربهم وأهدافهم الشخصية، لم أشعر أبداً أنني بحاجة إلى الرحيل عن أفضل ناد في العالم".

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وتطرق إلى الإشادة بزميله الجديد في الفريق دي يونج، حيث قال: "لقد تكييف مع الفريق سريعاً، فهو جاء من بيئة مماثلة في أياكس، إنه يحب الكرة ويمرر بطريقة رائعة كما أن لديه خطوة سريعة وقوية، هو لاعب كرة قدم كامل".

وأتم تصريحاته متحدثاً عن الإصابة التي لحقت به بداية الموسم الحالي وقال: "الأمر أصبح صعباً، فإن عقلك جيد وتشعر بأنك بعمر الـ 25 عاماً ويمكنك الاستمرار في اللعب بتلك الطريقة، ولكن الجسد يحكم يجب أن تكون حذراً أكثر من ذي قبل".