ميسي يترقب وبيكهام لم يفقد الأمل .. محاولة لخطف كريستيانو رونالدو من النصر!

هل يفعلها إنتر ميامي؟

SHAHID

يبدو أن ديفيد بيكهام؛ أحد ملاك نادي إنتر ميامي الأمريكي، يخطط لتحقيق ما فشلت به كافة أندية العالم من قبل، لمَ لا وهو من خطف الأرجنتيني ليونيل ميسي من الدوريات الأوروبية الكبرى؟!

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النادي الأمريكي نجح في الصيف الماضي في التعاقد مع ميسي في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، رغم الصراع القوي مع الهلال السعودي، لكن حسمه ميامي لصالحه في النهاية.

وبحسب الصحفي النصراوي الشهير عبدالعزيز العصيمي فإن إنتر ميامي يرغب في ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، للجمع بين الأسطورتين الدون وليو في فريق واحد.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

هذه الرغبة بالفعل كانت موجودة بحسب عديد التقارير من قبل حتى التعاقد مع ميسي، ولا شك أن مردود رونالدو مع النصر رغم كبر سنه، يدفع الكثيرين للطمع في خطفه.

يشار إلى أن صاروخ ماديرا يتصدر جدول ترتيب هدافي الموسم الجاري من دوري روشن برصيد 32 هدفًا، متفوقًا بفارق تسعة أهداف على أليكساندر ميتروفيتش؛ مهاجم الهلال، مع بقاء أربع جولات على نهاية الموسم.

SHAHID