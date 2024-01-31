ميسي يدفع هالاند صوب ريال مدريد!

ماذا حدث في 15 يناير؟

يفكر النرويجي إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي في الانتقال إلى ريال مدريد، منذ تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وخسر هالاند جائزة "ذا بيست" في 15 يناير الماضي، رغم أنه كان الرجل الأول في فوز فريقه بكل البطولات الكبرى (الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد)، بينما توج ميسي بالدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان وكأس الدوريات مع إنتر ميامي.

وقالت صحيفة آس الإسبانية، إن محيط هالاند -بعد خسارة الجائزة- بدأ يفكر في ضرورة الانتقال إلى نادٍ يساعد اللاعب على أن يكون تحت الأضواء، وبالطبع ليس هناك أكبر من ريال مدريد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت: "العلاقة بين حاشية اللاعب وريال مدريد قوية للغاية، وهناك تواصل بشكل أسبوعي، وحتى قبل انتقاله إلى السيتي كان التواصل قويًا، لكن النادي الملكي كان على أعتاب ضم الفرنسي كيليان مبابي حينئذ (قبل أن يجدد لباريس)".

وهناك شرط جزائي في عقد هالاند يتيح انتقاله إلى أي نادٍ خارج البريميرليج يتجاوز بقليل الـ100 مليون يورو، وهو رقم في متناول ريال مدريد.

