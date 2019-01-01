ميسي يخلط أوراق كونتي قبل قمة برشلونة وإنتر

يبدو أن ميسي تخلص من الإصابة الطفيفة

أفادت التقارير الواردة من "كامب نو"، أن ليونيل ميسي خاض الإحماء الأخير للاعبي برشلونة، قبل استضافة إنتر مساء الأربعاء في قمة مواجهات المرحلة الثانية لدوري مجموعات أبطال أوروبا.

وكانت أغلب المؤشرات تذهب في اتجاه غياب البرغوث عن سهرة منتصف هذا الأسبوع بداعي الإصابة التي ألمت به بعد مشاركته الأولى ضمن التشكيلة الأساسية هذا الموسم أمام فياريال يوم الثلاثاء الماضي.

وتضاربت الأقاويل حول موقفه من اللعب أمام الأفاعي، لا سيما بعد استبعاده عن رحلة خيتافي يوم السبت الماضي، إلا أن الساعات القليلة الماضية كشفت عن موقفه إلى حد ما.

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وعاد ميسي للتدريبات الجماعية بعد تخطي خيتافي، وما ضاعف فرصه في اللحاق باختبار أنطونيو كونتي وفريقه، مشاركته في آخر ثلاث حصص تدريبية قبل موعد المباراة، ونفس الأمر ينطبق على الفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي غاب عن المباراة المحلية الأخيرة، وأيضًا بداعي الإصابة.

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ويحتاج فالفيردي خدمات ليو في موقعة الإنتر، وذلك ليس فقط لصعوبة مواجهة متصدر الدوري الإيطالي بالعلامة الكاملة في أول 6 جولات، بل أيضًا لإظهار نية البرسا في حجز صدارة المجموعة الحديدية، بعد التعادل مع بوروسيا دورتموند في الجولة الافتتاحية، والتي شارك خلالها ليو كبديل في آخر نصف ساعة.