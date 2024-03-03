ميسي يخسر من جديد .. صفقة محبطة تسلب من الأرجنتيني أحد أفضل نجوم إنتر ميامي

ميسي على وشك خسارة زميله في إنتر ميامي...

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب إنتر ميامي، من فقدان أحد نجوم خلال فترة الانتقالات الحالية، برحيل القائد دي أندري يدلن.

وكان يدلن صاحب الـ 30 عامًا، كان قد انضم إلى إنتر ميامي في فبراير 2022، في صفقة انتقال حر قادمًا من جلطة سراي التركي، ومنذ ذلك الحين أصبح لاعبًا أساسيًا في صفوف الفريق.

وتولى المدافع الأمريكي، شارة قيادة إنتر ميامي، وكان حاضرًا في استقبال ليونيل ميسي، في الصيف الماضي وحققا معًا البطولة الأولى في تاريخ النادي، بعد الفوز بكأس الدوريات الأمريكي قبل عدة أشهر.

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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ذا أثليتك" فإن فريق سينسيناتي، يقترب من التعاقد مع دي أندري يدلن مقابل 172 ألف دولار.

ومن جانبها تعمل إدارة إنتر ميامي، على تقنين الوضع المادي للنادي، وتقليل سقف الرواتب في ظل وجود العديد من الأسماء اللامعة، التي تتقاضى أجورًا مرتفعة وعلى رأسها ليونيل ميسي، ولويس سورايز.