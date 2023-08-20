ميسي يحطم رقم داني ألفيش ويعتلي عرش كرة القدم بعد بطولته الأولى مع إنتر ميامي

كم عدد الألقاب التي فاز بها ليونيل ميسي في مسيرته الاحترافية؟

نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في قيادة فريقه إنتر ميامي لتحقيق بطولة كأس الدوري الأمريكي لعام 2023 بعد فوزه على نظيره نادي ناشفيل بركلات الجزاء الترجيحية.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 1-1، وتألق حارس مرمى إنتر ميامي وأنقذ ركلة الجزاء إليوت بانيكو، وسجل ضربة جزاء بنفسه.

هذا الفوز، جعل إنتر ميامي يحصد أول لقب له في تاريخه وزاد من ألقاب النجم ليونيل ميسي، إلى 44 لقبًا ليصبح اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا أكثر لاعب متوج بالألقاب في تاريخ كرة القدم، ويتفوق على زميله داني ألفيش.

وسجل ميسي، هدفه العاشر مع فريق إنتر ميامي ليحصد لقب هداف البطولة بفارق ثلاث أهداف عن اللاعب بونجوكوهلي هلونجوان من مينيسوتا يونايتد، كما تم اختيار قائد الأرجنتين كأفضل لاعب في البطولة.

كم عدد النهائيات التي خاضها ميسي؟

بعد اللعب مع إنتر ميامي في نهائي كأس الدوري، شارك ميسي الآن في 42 نهائيًا مع الأندية والمنتخب، ومن بين النهائيات التي شارك فيها كان النجم الأرجنتيني، هو الفائز 30 مرة بمعدل نجاح تقريبًا 72٪.

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ما هي الألقاب التي فاز بها ميسي في مسيرته؟

حقق ميسي لقب الدوري الإسباني مع برشلونة 10 مرات، وكأس ملك إسبانيا 7 مرات، وكأس السوبر الإسباني 7 مرات أيضًا، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، ولقب كأس العالم للأندية 3 مرات أيضًا.

بينما توج مع فريق باريس سان جيرمان، بلقب الدوري الفرنسي موسمين، وكأس الدوري الأمريكي مرة واحدة، مع إنتر ميامي، وكأس الدوري مع الأرجنتين، وكأس العالم وكوبا أمريكا، والأولمبياد وكأس العالم تحت 20 سنة عام 2005.