ميسي يحرم برشلونة من التعاقد مع لاوتارو

برشلونة قد يفشل في جلب بديل لويس سواريز بفضل ميسي

تسبب ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، في تراجع لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر، عن قراره باللعب لصالح النادي الكتالوني خلال الموسم المقبل..

ميسي أرسل طلبًا رسميًا لإدارة برشلونة بفسخ تعاقده مجانًا والرحيل عن صفوف النادي الكتالوني خلال سوق الانتقالات الجارية.

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ولم يتواجد ميسي في الكشف الطبي صباح اليوم، الأحد، مما يعني أنّه لن ينضم إلى تدريبات الفريق غدًا، الإثنين، تحت قيادة المدرب الجديد رونالد كومان.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ لاوتارو تراجع عن رغبته في الرحيل إلى برشلونة بعد أزمة ميسي مع النادي الكتالوني واقتراب اللاعب من الرحيل عن صفوف الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ بقاء أنطونيو كونتي في إنتر لعب دورًا أيضًا في قرار اللاعب الاستمرار مع النيراتزوري كما أنّه قد يجدد تعاقده مع الفريق والذي ينتهي في صيف 2023.

وكان برشلونة قد حاول كسر الشرط الجزائي في عقد اللاعب والذي يصل إلى 111 مليون يورو لكنّ جائحة كورونا عقدت المفاوضات حتى انتهت صلاحية الشرط الجزائي في يوليو الماضي.

وكان إنتر بين الفرق المرشحة للتعاقد مع ميسي حال رحيله عن برشلونة بجانب مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويتواجد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، في مدينة برشلونة مما يثير الشكوك حول رغبة ميسي في اللعب معه مجددًا في إنجلترا.

جدير بالذكر أنّ ميسي يحاول إنهاء مسيرته في برشلونة بشكل ودي والتوصل لاتفاق مع إدارة برشلونة لفسخ تعاقده دون اللجوء إلى المحكمة.