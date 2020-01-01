ميسي يحتفل بجائزة لوريوس العالمية

ميسي يعلق على فوزه بجائزة لوريوس عبر إنستجرام

احتفل أسطورة كرة القدم وقائد نادي برشلونة بجائزة لوريوس رفقة جماهيره ومتابعيه وذلك من خلال صورة نشرها على حسابه الشخصي على إنستجرام.

و تُوِّج ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، بجائزة لوريس العالمية لأفضل رياضي في العالم مناصفة مع لويس هاميلتون، نجم سباقات الفورملا وان.

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وعقب ظهوره الأول في المدينة الرياضية لبرشلونة بعد الحفل الذي لم يستطع حضوره، احتفل ميسي بالجائزة من خلال صورة نشرها عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق ميسي على الصورة قائلًا: "لقد كان شرفًا لي الحصول على جائزة لوريوس كأفضل رياضي على مستوى العالم هذا العام، إنه شيء يدعو للفخر"

وأضاف: "من المستحيل الحصول على تلك الجوائز الفردية دون مساعدة وعمل من زملائي في الفريق وعائلتي وأصدقائي وجميع الأشخاص الذين يتابعونني"

وتابع: "الشكر للجميع والشكر أيضًا لأكاديمية لوريوس على هذه الجائزة" ورغم أن ميسي لم يحضر الحفل إلا أنه أرسل مقطع فيديو يعتذر فيه على الحضور ويشكر فيه اختياره للجائزة.

رسميًا: ميسي الرياضي الأفضل في العالم

ولم يكن ميسي وهاميلتون وحدهما في خانة الترشحيات للفوز بهذه الجائزة، فقد شملت أيضًا رافايل نادال، أسطورة التنس، وتايجر وودز، أسطورة الجولف وغيرهما من أساطير الرياضة حول العالم