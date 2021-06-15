ميسي يتخطى رونالدو ويقترب من مارادونا بهدفه الرائع أمام تشيلي

إنجاز جديد للمهاجم الأرجنتيني

نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في تخطي رقم جديد لنظيره ومنافسه الأشرس كريستيانو رونالدو، خلال مشاركته في بطولة كوبا أمريكا.

مهاجم برشلونة سجل الهدف الأول لبلاده بالشوط الأول، مساء أمس، الإثنين ضد تشيلسي، في الظهور الأول لفريقه في البطولة، بالمواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

الهدف جاء من ركلة حرة، ليرتفع رصيد ميسي من الأهداف التي سجلها من ركلات حرة إلى الرقم 57 طوال مسيرته.

وهو ما يزيد عن رونالدو بفارق هدف واحد، بينما يتأخر ميسي عن مواطنه دييجو مارادونا بخمسة أهداف، حيث يمتلك الأخير 62 هدفًا في رصيده من ركلات حرة.

وأصبح كذلك قائد الأرجنتين هو الهداف التاريخي لبلاده على الإطلاق في المباريات الرسمية، بعدما أحرز هدفه رقم 39 في 98 مباراة، بفارق هدف عن جابرييل باتيستوتا نجم التانجو السابق.

ويعتبر هذا الهدف هو العاشر له في كوبا أمريكا، بينما سجل ستة أهداف في نهائيات كأس العالم و23 في التصفيات.

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ميسي: لهذا تعادلنا، وركلة الجزاء غيرت مجرى المباراة

يذكر أن صاحب الـ33 سنة أصبح الآن هو أول لاعب يظهر في 6 بطولات كوبا أمريكا في تاريخ الأرجنتين.