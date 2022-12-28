ميسي يتحكم في مصير بوسكيتس ونجم برشلونة يُغير خططه!

هل يستمر بوسكيتس في برشلونة؟

قرر سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني، إعادة التفكير في مستقبله، بعد سلسلة من المحادثات مع المدرب تشافي هيرنانديز.

عقد بوسكيتس مع برشلونة ينتهي في يونيو القادم، والمؤشرات كلها كانت تتجه نحو انتقاله إلى الدوري الأمريكي وبالتحديد نادي إنتر ميامي.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن بوسكيتس كان يخطط للانتقال إلى الولايات المتحدة مع صديقه ليونيل ميسي، لكن قرار الأرجنتيني بالبقاء مع باريس سان جيرمان لمدة موسم آخر على الأقل تسبب في تغيير خططه.

وأشارت إلى أن المحادثات التي أجراها تشافي معه كان لها مفعول السحر أيضًا في ترحيب بوسكيتس لفكرة البقاء في كامب نو، حيث شدد له مدرب برشلونة على أهمية دوره بالفريق.

ومن ضمن العوامل التي جعلت تشافي يتمسك ببقاء بوسكيتس، هي صعوبة التعاقد مع البديل المناسب في ظل الأوضاع المالية الصعبة للنادي.

جدير بالذكر أن صاحب الـ34 سنة شارك في 16 مباراة مع برشلونة بجميع البطولات خلال هذا الموسم.