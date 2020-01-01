ميسي يتبرع بمبلغ ضخم لمساعدة الأرجنتين في وباء كورونا

لفتة عظيمة من البرغوث..

تبرع ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة وكرة القدم، بنصف مليون يورو لمستشفيات بلاده الأرجنتين من أجل مساعدتها في مواجهة وباء فيروس كورونا.

وقالت مؤسسة كازا جراهان ومقرها العاصمة الأرجنتينية بوينس آريس إن الأموال البالغة قيمتها 540 ألف دولار ستسخدم لشراء معدات وقاية للعاملين في مجال الصحة.

سيلفيا كساب، الرئيس التنفيذي للمؤسسة قالت في بيانٍ رسمي "نحن ممتنون للغاية للاعتراف بقوتنا العاملة مما سمح لنا بمواصلة التزام الصحة العامة الأرجنتينية.".

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لفتة البرغوث سنحت للمؤسسة أن تشتري أجهزة تنفس ومضخات وأجهزة كمبيوتر للمستشفيات في مقاطعتي سانتا في وبوينس آيرس، وكذلك مدينة بوينس آيرس المستقلة.

وأضاف البيان أن المعدات التي ستُشترى بأموال ميسي سوف تُقدم إلى المستشفيات خلال الأيام القليلة المقبلة للمساعدة في مواجهة كورونا.

هذه ليست اللفتة الأولى التضامنية لليو، حيث قام هو ولاعبو برشلونة بتخفيض رواتبهم بنسبة 70% مع اندلاع أزمة كورونا من أجل الحفاظ على رواتب الموظفين في ناديه برشلونة.

يذكر أن بلاد الفضة تُعاني من 6866 حالة مؤكدة لفيروس كورونا، وتوفيّ 329 حالة منهم، في الوقت الذي تم إلغاء النشاط الكروي لهذا الموسم خوفًا من الوباء.