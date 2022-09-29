"ميسي ومارادونا قاما بتضحيات ولكن رونالدو عليه أن يقدم معروفاً لنفسه ويعتزل"

تراجع مستوى ملحوظ للبرتغالي هذا الموسم

قام الإيطالي المعتزل أنطونيو كاسانو بتوجيه رسائل قاسية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وطالبه بالاعتزال في ظل تراجع مستواه خلال الموسم الجاري.

وسجل رونالدو هدفاً وحيداً طوال الموسم مع مانشستر يونايتد أو البرتغال، وانهالت عليه الانتقادات عقب العرض الضعيف ضد إسبانيا بدوري الأمم الأوروبية قبل يومين.

وكشف جوردان بيترسون، المعالج النفسي، عن خضوع اللاعب البرتغالي لجلسة معه من أجل مناقشة مستقبله، طالع المزيد من هنا.

ماذا قال كاسانو بحق رونالدو؟

وتحدث مهاجم ريال مدريد السابق في بودكاست "Muschio Selvaggio" وقال: "في هذه المرحلة، كريستيانو يجب أن يحب نفسه، وأن يقوم بمعروف لنفسه ويتفهم أن إذا لم تكن قادراً على بلوغ مستوى ما، يجب أن تضع حداً لمشوارك".

وأضاف: "فاز بكل شيء، كان ظاهرة، ولكن أعتقد أن الآن حان وقت الاعتزال".

وواصل كاسانو: "أحترم رونالدو كثيراً، ولكن لا يعجبني كلاعب، ميسي كان مثل مارادونا، كان عليه ترك الأرجنتين في الرابعة عشر وواجه مشاكل بدنية، وهذا يعد تضحية".