ميسي ورقم مهم يؤكدان: كريستيانو رونالدو بطل كأس العالم 2022!

رقم يدعم حظوظ البرتغالي في التتويج باللقب المرتقب

ربما يكون رحيل كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد مدعاة حزن بالنسبة لأنصار البرتغالي، ولكن الحقيقة أنه يحمل في طياته رقمًا إيجابيًا للغاية بالنسبة له.

ذلك أن رونالدو الذي يعد لاعبًا حرًا الآن يملك فرصة ذهبية للتتويج بكأس العالم اعتمادًا على رقم هام.

لقد مثل وجود لاعب من غير نادٍ (لاعب حر) علامة تفاؤل لأن كلًا من الأرجنتينيين ألبرتو تارانتيني، وخوسيه لويس براون، قد حازا لقب كأس العالم وكانا لاعبين حرين دون تعاقد.

ليس هذا فقط ما يدعو إلى التفاؤل، بل إن رونالدو يستلهم تفاؤله من أرجنتيني آخر يعرفه جيدًا هو ليونيل ميسي.

البطولة الأولى لميسي مع الأرجنتين وهي كوبا أمريكا 2021 لم تأت إلا بعد أن أصبح لاعبًا حرًا، حينما انتهى عقده مع برشلونة صيف 2021 قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان.