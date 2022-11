ميسي ودي بروينه وبرناردو .. هؤلاء لم يوقفهم غرور جوارديولا يا إبراهيموفيتش!

مرة أخرى يخرج زلاتان إبراهيموفيتش، ليمارس هوايته المفضلة، لتصويب قذائفه لقصف جبهة أحدهم، والضحية هذه المرة هو الإسباني بيب جوارديولا.

النجم السويدي يرى أن المهاجم النرويجي إرلينج هالاند الذي سجل 23 هدفًا في 17 مباراة مع مانشستر سيتي، لن يتطور بالشكل الكافي بسبب غرور مدربه الحالي في ملعب الاتحاد.

هالاند نفسه لم يقم بالشكوى، بل خرج أكثر من مرة للإشادة بالطريقة التي يعمل بها بيب، ولكن إبرا قرر التطوع للتنبؤ بالمستقبل المظلم له كما يعتقد.

لماذا يعتقد إبراهيموفيتش ذلك؟ لأنه قضى تجربته الأسوأ في مسيرته الكروية في برشلونة تحت قيادة بيب، ولهذا السبب يؤمن أن هالاند تطوره سيتوقف !

ولكن بالرجوع إلى الماضي والنماذج السابقة، سنرى أن ما قاله نجم ميلان لا يمت للواقع بصلة بأي شكل من الأشكال..

جوارديولا قام بتدريب الفريق الأول لبرشلونة في 2008، وانتشل الفريق من معاناته ليكون أحد أهم الأجيال التاريخية في كرة القدم بشكل عام وليس بالنادي الكتالوني فقط.

هل قام الإسباني بمحاربة بعض اللاعبين لأسباب شخصية ومنعهم من التمتع بالشهرة والنجومية؟ الأمر غير صحيح أبدًا، لأن هذا الجيل كان به مجموعة من الأساطير التي تدين بالفضل لبيب أكثر من أي شخص آخر.

سيرجيو بوسكيتس، داني ألفيش، جيرارد بيكيه، أندريس إنييستا، تشافي، كارلس بويول، إريك أبيدال، وبيدرو وأخيرًا الاسم الأهم وهو ليونيل ميسي الذي أصبح من أساطير اللعبة على يد جوارديولا.

