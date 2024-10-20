ميسي ونيمار ورونالدينيو.. كافاني يستبعد رونالدو من قائمة "العباقرة"!

ماذا قال نجم أوروجواي؟

ترك نجم أوروجواي إدينسون كافاني زميله السابق في مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو خارج قائمة "العباقرة" التي تضم ليونيل ميسي ونيمار.

وشارك كافاني إلى جانب رونالدو في مانشستر يونايتد موسم 2021-2022، حيث سجل البرتغالي 24 هدفًا، لكنه لا يعتبره "ضمن قائمة المواهب".

وقال لاعب بوكا جونيورز الحالي في تصريح لـ"ESPN"، عندما سئل عما إذا كان يعتبر نفسه عبقريًا في كرة القدم: "بصراحة لا. هناك عباقرة آخرون: ميسي ونيمار ورونالدينيو ودييجو مارادونا".

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وأضاف: "أنا لاعب كرة قدم تحسنت ولدي الجوع للأهداف والسعي دائمًا إلى المجد والفوز، الشخص يتحسن والأشياء تحدث. التضحية تؤتي ثمارها".

وتحدث كافاني، الذي مثل أيضًا نابولي وباريس سان جيرمان، عن موضوع العبقرية: "غالبًا ما يجد العباقرة الأمر أسهل، حتى لو كان لديهم الكثير من العمل والاحتراف وراءهم، الأشياء تأتي بشكل طبيعي للعباقرة، العمل يؤتي ثماره في جميع مجالات الحياة".

وختم: "عندما تصل إلى نقطة معينة وتتخذ قراراتك، ترى أن أهم وصفة هي العمل والتفاني فيما تفعله، والحب لما تفعله. عندما يكون لديك شغف بشيء ما وتفعل ذلك بحب، عليك أن تحاول أن تكون الأفضل".