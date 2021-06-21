نيستا: "ميسي أذلني"

واحد من أهم المدافعين في السنوات الماضية يعترف بإذلاله على يد ليونيل ميسي!

حينما يظهر مدافع جديد على الساحة مقدمًا مستوى مميزًا مع فريقه يُقارن بالإيطالي أليساندرو نيستا لبراعة الأخير لكن لاعب واحد "دمر نيستا" هو الأرجنتيني ليونيل ميسي.

نيستا هو بطل العالم مع إيطاليا في 2006 كما حصد دوري أبطال أوروبا مرتين مع ميلان وشكل على مدار سنوات مع قائده باولو مالديني ثنائية رائعة في دفاع الروسونيري.

ماذا فعل ميسي لنيستا؟

لكن المدافع الإيطالي المعتزل اعترف بلحظات صعبة عاشها بسبب ليونيل ميسي قائد برشلونة الحالي في حوار له: "دمرني- ميسي- ذهنيًا".

والتقى ميسي مع نيستا في 2012 في دوري الأبطال حينما كان الأول مع برشلونة والثاني مع ميلان بعمر السابعة والثلاثين: "ما كان محرجًا أنه تخطاني 10 مرات في 10 دقائق".

وخسر ميلان من برشلونة على ملعب الأخير في كامب نو في 2012 بنتيجة 3-1 سجل منهم ميسي هدفين من ركلتي جزاء ليتأهل برشلونة إلى نصف نهائي دوري الأبطال.

كيف تعامل نيستا مع إحراج ميسي له؟

ما فعله ميسي بنيستا في أول 10 دقائق قاد المدافع الإيطالي المخضرم للعنف "في الدقيقة العاشرة ركلته وسقطت أرضًا منهكًا. وفي الحال كان يصافحني لأنهض".

وواصل نيستا بحسرة "هل تفهم؟ كنت على أرض الملعب وبعد ثانيتين فتحت عيني ورأيت وجهه ويده أمامي ليساعدني على النهوض. دمرني ذهنيًا حينها".

اعتراف نيستا بما دار بينه وبين ميسي أتي بعد 9 سنوات من اللقاء الذي قال عقبه لموقع بطولة دوري الأبطال أن فريقه يغادر البطولة مرفوع الرأس بعدما أقصي على يد أفضل فريق في العالم.

لكن برشلونة حامل اللقب وقتها لم يفز باللقب في 2012 بعدما خسر في نصف النهائي من تشيلسي الإنجليزي الذي توج بأول ألقاب في دوري الأبطال في هذه النسخة بعد تخطيه بايرن ميونخ الألماني بركلات الترجيح.

اقرأ أيضًا:

"رونالدو الأفضل مع ميسي لكنه أحمق!"

سواريز يكشف سر صداقته مع ميسي وأفضل قرار اتخذه

لاعب برشلونة السابق: ميسي كان يتقيأ قبل المباريات بسبب الضغوطات!