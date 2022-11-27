ميسي: مواجهة السعودية كانت صعبة، لكننا عدنا من جديد!

ميسي يتحدث عن الفارق بين مواجهة السعودية والمكسيك

تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد فوز فريقه ضد المنتخب المكسيكي في مباراة صعبة للغاية حسمها البرغوث من خلال تسجيله لهدف صاروخي في شباك الحارس أوتشوا وبصناعة الهدف الثاني.

الأرجنتين حافظت على حظوظها في التأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس العالم بعد الخسارة بالجولة الماضية ضد السعودية، لكنها ظهرت اليوم بأداء أفضل.

وتحدث ميسي عن العرض الذي قدمه فريقه في مواجهة المكسيك، بعد الخسارة المدوية أمام السعودية، وأوضح أن المنتخب الأرجنتيني قد عاد من جديد بعد الفشل الذي حدث بالجولة الماضية.

حيث تحدث بعد اللقاء مع "Fox"، وقال: "كنا بحاجة إلى هذه النتيجة. يبدو أننا في الشوط الثاني قدمنا بدايتنا الحقيقية، كانت المباراة الأولى صعبة علينا. إنه أمر طبيعي، في المباراة الأولى هناك الكثير من الضغط ولدينا العديد من اللاعبين الشباب وهذه أول مباراة لهم في المونديال. إنه ليس عذرًا لأننا لم نلعب بشكل جيد".

جدير بالذكر أن المباراة القادمة للأرجنتين ستكون يوم الأربعاء المقبل ضد المنتخب البولندي، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022.