"ميسي متخصص في اغتيال حراس المرمى!"

لا يمكن التعامل معه..

بنزول ليونيل ميسي نجم برشلونة إلى أرض الملعب، فإنه يتحرك فقط من أجل "اغتيال" حراس المرمى بإسكان الكرة لشباكهم، هذا ما يظنه الحارس الخبير ويلي كاباييرو عن مواطنه الأرجنتيني.

وتؤكد الأرقام صدق ما يقوه كاباييرو حول ميسي وعشقه لتمزيق الشباك، حيث سجل البرغوث على مدار مسيرته مع برشلونة 663 هدفًا على مختلف الأصعدة.

كاباييرو، لعب من قبل في الدوري الإسباني رفقة العديد من الأندية، كما لعب لتشيلسي ولمانشستر سيتي وزامل البرغوث في منتخب الأرجنتين، وقد أخذ في الحديث عن مدى صعوبة اللعب أمامه.

الحارس الخبير في تصريحات صحفية قال "في مواجهة ميسي، عليّ أن أعاني. إنه يخرج إلى أرض الملعب من أجل اغتيال حراس المرمى".

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كما أضاف "سواءً حراس المرمى أو خط الدفاع، ميسي سيقتلهم، والقتل هنا يعني تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف".

وأتم "إنه لا يهتم إذا كنت أرجنتينيًا أو صديقًا له، سيتحدث إليك بعد المباراة ويحييك وكل شيء من هذا القبيل، لكنه في التسعين دقيقة سيكون في مهمته الأولى بتسجيل الأهداف في مرماك".

الجدير بالذكر أن ميسي سجل على صعيد الدوري الإسباني 467 هدفًا، مع تسجيله لـ120 هدفًا بدوري أبطال أوروبا و54 هدفًا في كأس ملك إسبانيا مع 71 هدفًا دوليًا بقميص منتخب الأرجنتين.