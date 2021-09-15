ميسي مبابي نيمار.. ثلاثي باريس الناري يظهر سويًا للمرة الأولى

ميسي ومبابي ونيمار يظهرون للمرة الأولى في تشكيل باريس سان جيرمان الأساسي.

​للمرة الأولى منذ انضمامه إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف الحالي قادمًا من برشلونة الإسباني، يظهر الأرجنتيني ليونيل ميسي في التشكيل الأساسي لفريق العاصمة الفرنسية.

ميسي يبدأ مباراة باريس سان جيرمان أمام كلوب بروج البلجيكي، والتي تقام لحساب منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلعب باريس سان جيرمان وكلوب بروج في المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا، والتي تضم إلى جانبهما مانشستر سيتي الإنجليزي ولايبزيج الألماني.

ظهور ميسي الأول أساسيًا ليس فقط الأمر المثير للاهتمام في تشكيل باريس سان جيرمان، بل تأتي حقيقة أنه سيلعب بجوار كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا في تشكيل فريقه لتثير الكثير من الاهتمام نحو المباراة.

الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان يعتمد على طريقة 4-3-3 في مباراة كلوب بروج، بتواجد ثلاثي وسط يغلب عليه الطابع الدفاعي.

ويطمح باريس سان جيرمان أن يبدأ المجموعة بتحقيق الفوز على كلوب بروج، في ظل الصراع على الصدارة الذي سيكون محتدمًا مع مانشستر سيتي.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام كلوب بروج

كيلور نافاس

أشرف حكيمي – برنسيل كيمبيمبي – ماركينيوس – ديالو

جورجينيو فينالدوم – باريديس – أندير هيريرا

ليونيل ميسي – كيليان مبابي - نيمار

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