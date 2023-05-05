"تعجب وقلق" .. الكشف عن رد فعل مبابي ونجوم باريس على إيقاف ميسي

النجم الأرجنتيني سافر للسعودية دون إذن ناديه

كشفت تقارير فرنسية الكواليس في غرف ملابس باريس سان جيرمان عقب قرار النادي الفرنسي عقاب نجمه ليونيل ميسي بالإيقاف للسفر للسعودية دون إذن .

وتعرض ميسي للإيقاف لمدة أسبوعين بسبب الرحلة التي قام بها على شرف وزارة السياحة بالمملكة العربية السعودية دون إذن النادي الباريسي.

مراسل بي إس جي في "ليكيب" لويك تانزي قال إن صباح يوم رحلة ميسي كان هناك تعجب من اللاعبين بسبب غياب الأرجنتيني وسفره لمسافة 6 آلاف كلم دون إبلاغ ناديه.

وأضاف تانزي أن اللاعبين شعروا بالراحة بعد قرار العقوبة واعتبروه بمثابة الرسالة بوجود قانون يطبق على الجميع، ولكن قلقوا بأنهم جميعاً قد يكونوا عرضة مستقبلاً للعقوبات.

وسلط المراسل الضوء على موقف كيليان مبابي بالتحديد، كونه نائب قائد الفريق طالب اللاعبين في الفريق بالالتزام والتوحد لمصلحة النادي، ولكن شدد تانزي في تقريره إن تصرف ميسي لن يدفع زميله في خط الهجوم لطلب الرحيل في الصيف المقبل.

وفي سياق متصل، أكدت "ليكيب" أن ميسي قد لا ينتظر للصيف من أجل الرحيل عن بي إس جي، وقد يتحرك فريقه القانوني لفسخ العقد مع النادي الفرنسي قبل ذلك بسبب عقوبة إيقافه.