ميسي: لهذا السبب انتقلت لإنتر ميامي، وأهدي الانتصار لهذا الشاب الرائع!

لقطة مُقلقة في الليلة المبهرة للنجم الأرجنتيني

كشف ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي، عن شعوره بعد الفوز الأول له مع الفريق الأمريكي، مُهديًا هذا الانتصار لزميله الذي خرج مصابًا ضد كروز أزول.

ميسي لعب لمدة 35 دقيقة في المباراة الودية التي جمعت إنتر ميامي بكروز أزول المكسيكي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حيث نجح في تسجيل هدف الفوز لفريقه من ركلة حرة رائعة في الدقيقة 93 ليخرج فريقه منتصرًا بنتيجة 2/1.

وقال ميسي في تصريحات لقناة الدوري الأمريكي:"لقد كانت مباراة جيدة جدًا بالنسبة لنا، أردنا أن نبدأ بهذه الطريقة بمنح جماهيرنا هذا الانتصار، نريد توجيه الشكل لكل هؤلاء الذين حضروا هذا اللقاء".

وأما عن هدفه الرائع:"حصلت على الفرصة الأخيرة ولعبتها كما أفعل دائمًا، ولحسن الحظ الكرة دخلت الشباك ولم يصل لها الحارس".

وعن انتقاله إلى صفوف إنتر ميامي:"أشعر بسعادة كبيرة بسبب وجودي هنا، إنه المكان الذي اخترته أنا وعائلتي، لذلك أشكر الجميع وأتمنى تواجدهم معنا على مدار العام".

وفي نهاية حديثه أهدى ميسي الفوز لزميله إيان فراي الذي ترك المباراة مصابًا وسط قلق زملائه قائلًا:"أريد أن أهدي الفوز لإيان الذي كان يعاني في غرفة الملابس بسبب الإصابة، إنه شاب صغير جدًا ولاعب رائع تعرض لإصابتين خطيرتين من قبل وأتمنى له التعافي".

جدير بالذكر أن المباراة المقبلة لميسي مع فريقه الجديد ستكون ضد أتلانتا يونايتد يوم الثلاثاء القادم بدور المجموعات لكأس الدوري الأمريكي.