"ميسي لن ينجح في الدوري الإنجليزي فهو ليس كريستيانو رونالدو"

لو أراده مانشستر سيتي لتعاقد معه منذ عامين وليس الآن..

يؤمن إيمانويل بيتيت، أسطورة الكرة الفرنسية ولاعب برشلونة السابق، أن ليونيل ميسي لن ينجح إذا انتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب عدم امتلاكه للقوة البدنية مثل التي يملكها كريستيانو رونالدو.

الأيام الماضية شهدت خلافات واضحة بين ميسي وإدارة البلوجرانا تبلورت في هجوم الأسطورة على إيريك أبيدال، المدير الرياضي للبرسا، مع شائعات أن البرغوث يحظى باهتمام عديد الأندية الإنجليزية حاليًا للظفر به الصيف المقبل.

بيتيت بدوره عقّب على الأمر بقوله "بصراحة، لا أعتقد أنه مناسب بشدة للدوري الإنجليزي. إنه لا يحب أن تُغلق أمامه المساحات وأن يُفرض عليه القتال.".

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كما أضاف "سيكون من دواعي سرور الجمهور الإنجليزي أن يراه بكل التأكيد، لكنني لا أرى سببًا لأن يجلبه مانشستر سيتي مثلًا الآن وهو في عمر 32 أو 33. إذا حقًا أراد السيتي ذلك فكان عليه التحرك منذ عامين.".

"ميسي ليس كريستيانو رونالدو من الناحية الجسدية، ليس نفس الآلة. رونالدو وحش، لكن ميسي يبلغ من العمر 32 عامًا وفقط سيلعب عام أو عامين آخرين في المستوى العالي."

وأتم "حتى إذا لعب بجوار لاعبين مميزين في برشلونة، فلن يكون لديه نفس السرعة أو القدرة على المراوغة، أنا متأكد من أنه على دراية بأن نهايته في عالم كرة القدم ليست ببعيدة.".

يذكر أن ميسي بمقدوره الرحيل مجانًا في الصيف المقبل وفقًا لما أكدته تقارير الصحف الإسبانية بُناء على بند موجود في تعاقده بالكامب نو.