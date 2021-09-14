التأكيدات تتواصل على أن ميسي لم يرحل عن برشلونة لأسباب اقتصادية.

يومًا بعد آخر، تأتي التأكيدات على أن رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة الإسباني لم يكن لأسباب اقتصادية حسبما أكد النادي في بيانه للإعلان عن رحيل "البرغوث".

ميسي رحل عن برشلونة بعد 20 عامًا قضاها في صفوفه، إثر عدم قدرة النادي على تجديد تعاقده الذي انتهى بنهاية موسم 2020-2021، لينتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر.

خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أكد في تصريحات سابقة أن برشلونة كان يمكنه أن يتجنب رحيل ميسي، وأن النادي كان قادرًا على امتلاك القدرة الاقتصادية التي تكفل له استمرار الأرجنتيني.

والآن، جاء الدور على جاومي روريس المدير التنفيذي لشركة "Mediapro" الإسبانية، والذي كان أحد أبرز الداعمين لحملة جوان لابورتا الانتخابية.

ماذا قال روريس عن وضع برشلونة الاقتصادي؟

صحيفة "سبورت" الإسبانية نقلت تصريحات أدلى بها روريس، أكد خلالها أن وضع برشلونة الاقتصادي أسوأ مما يمكن أن يتخيله أي شخص، والسبب الذي دفعه لتأييد لابورتا.

وقال روريس: "أيدت لابورتا لأنه في ذلك الوقت كان الوضع المتأزم للنادي قويًا لدرجة أنه كان سيغيب عن الترشيح إذا لم يكن قادرًا على جمع مجلس الإدارة من حوله".

وأضاف: "الوضع في النادي أسوأ مما يتخيله أي شخص".

ماذا قال روريس عن ميسي ورحيله عن برشلونة؟

وفيما يتعلق بقضية رحيل ليونيل ميسي، أكد روريس أنه اجتمع مع لابورتا وخافيير تيباس في الثالث من يوليو الماضي، للحديث عن مسألة اللعب المالي النظيف وتسجيل عقد الأرجنتيني.

وقال روريس: "في ذلك الاجتماع، كانت مسألة استمرار ميسي في برشلونة على المسار الصحيح، رابطة الدوري الإسباني ورئيس برشلونة كان يرغبان في إيجاد حلول لاستمرار ميسي".

وأضاف: "أعتقد أن الأمور تعقدت من الناحية الرياضية وليس من الناحية المالية، ميسي قدم تنازلات بالفعل، وأكد بنفسه أن الجميع قاموا بكل شيء ممكن، لكن عالم كرة القدم معقد للغاية".

واختتم روريس تصريحاته بقوله: "في رأيي، كان يمكن أن يكون هناك الكثير من التقدم في مسألة تجديد ميسي، حتى بدون أموال صفقة CVC".

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