ميسي لا ينسى جمهوره.. رسالة خاصة من بطل العالم مع بداية العام الجديد!

رسالة عاطفية من ميسي لأسرته والجماهير التي تحبه

نشر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رسالة عاطفية لأسرته وجماهير كرة القدم العاشقة للبرغوث حول العالم، في نهاية عام 2022 بعد تحقيق بطولة كأس العالم قطر.

ميسي كان قد استطاع الحصول على المونديال بعد أداء رائع للغاية قدمه في قطر، قاد به منتخب التانجو نحو تحقيق البطولة العالمية الأغلى والأبرز.

وشارك ليونيل الإنجاز الذي حقق مع جماهيره عبر إنستجرام من خلال رسالة عاطفية للغاية شكر فيها أسرته وبرشلونة وباريس، وجميع الأنصار الذي وقفوا خلفه بالعام الماضي.

إذ كتب: "عام لن أنساه أبدًا انتهى. لقد تحقق الحلم الذي سعيت إليه دائمًا. لكن هذا لن يكون ذا قيمة إذا لم أتمكن من مشاركته مع عائلة رائعة، أفضل عائلة يمكن أن يحصل عليها أي شخص. والأصدقاء الذين يدعمونني دائمًا ولا يتركونني أبدًا في كل مرة أسقط فيها".

واختتم: "أريد أيضًا الاحتفاظ بذاكرة خاصة جدًا لكل من يتابعني ويدعمني، فالقدرة على مشاركة هذه الرحلة معك أمر لا يصدق. الوصول إلى ما أنا عليه اليوم سيكون مستحيلًا بدون كل هذا الدعم من أشخاص من بلدي، باريس، برشلونة والعديد من المدن من البلدان الأم حيث أتلقى كل هذا الحب. آمل أن يكون هذا العام رائعًا أيضًا للجميع وأتمنى كل الصحة والقوة لمواصلة سعادتي في عام 2023. عناق هائل للجميع!".