لامين يامال: أستخدم هذه الطريقة للتعامل مع مقارنتي المستمرة بميسي!

النجم الشاب لا يمانع المقارنة بالأسطورة الأرجنتينية

منذ ظهوره على الساحة عندما كان عمره 15 سنة، انتشرت العديد من المقارنات بين النجم الإسباني الشاب لامين يامال والأسطورة ليونيل ميسي، مما يضطر جناح برشلونة للخروج من أجل التعامل مع الأمر.

يامال أصبح من أهم اللاعبين في إسبانيا وبرشلونة منذ ظهوره في نهاية موسم 2022/2023، حيث أصبح بعدها من الأعمدة الأساسية للفريق الكتالوني، وقاد منتخب بلاده للفوز ببطولة يورو 2024 هذا الصيف، لتتم مقارنته بميسي، نظرًا لتشابه أسلوب لعب كل منهما بمركز الجناح الأيمن، والمهارة الفائقة التي يتمتع بها اللاعب صاحب الأصول المغربية.

وفي هذا السياق قال يامال لصحيفة "ليكيب" الفرنسية:"أهم شيء هو عدم ملاحظة هذا الأمر بصفة مستمرة والتركيز عليه، المقارنة بأفضل لاعب في التاريخ تعني أنك تقوم بوظيفتك بشكل صحيح، هذه المقارنات لا تزعجني، لكني أحاول أن أكون أنا، بتكوين شخصيتي وهويتي الخاصة".

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وعن صعوده السريع إلى الفريق الأول في برشلونة، قال صاحب الـ17 سنة:"أنا فتى لا أحب أن أكون في مستوى أدنى لأنني لا أميل إلى الاسترخاء، أفضل اللعب تحت ظروف صعبة، بالنسبة لي عدم اللعب أفضل من التواجد في أجواء سهلة".

يذكر أن يامال الذي يتواجد حاليًا بمعسكر إسبانيا استعدادًا لمواجهتي صربيا وسويسرا بدوري الأمم الأوروبية خلال التوقف الدولي الحالي، نجح في تسجيل 8 أهداف وقام بصناعة 13 في 55 مباراة لعبها مع الفريق الأول لبرشلونة حتى الآن.