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ميسي: كنت خائفًا من انضمام نيمار إلى ريال مدريد

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نجم برشلونة يتحدث عن صديقه البرازيلي وحادثة طرد ديمبلي أمام إشبيلية

عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من الإصابة ليتألق مع فريقه برشلونة مجددًا حيث قدم أداء رائع أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا ثم نجح في قيادة الفريق وتسجيل هدف في الدوري أمام إشبيلية.

وعلق ليو على أخبار ميركاتو الصيف الماضي ورغبة نيمار في الرحيل عن فريقه باريس سان جيرمان وأيضًا ما حدث في مباراة النادي الكتالوني أمام إشبيلية في الدوري منذ أيام.

قال: "كنت خائفًا من إمكانية انضمام ميسي إلى صفوف ريال مدريد في الصيف، كنت أشعر أنه يرغب في الرحيل عن باريس بقوة وذلك قد يجعله ينتقل إلى ريال".

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وتابع: "توقعت أن ريال مدريد وبيريز سيتحركون من أجله وقد ينجحون في إقناعه بالأمر، خاصة أنه كان يحاول الرحيل بأي طريقة هذا الصيف".

وبالحديث عن ديبملي قال: "لقد أخبرت الحكم لاهوز أن ديمبلي لا يمكنه التعبير جيدًا ولا الحديث باللغة الإسبانية لذلك هو لم يقصد قول ذلك للحكم، كانت مفاجأة أن الحكم قام بطرده".

يذكر أن ديمبلي قد يغيب عن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد هذا الشهر في حال تم رفض الطعن حول إيقافه من الاتحاد الإسباني.

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