"ستذهب لمن يستحقها" .. كروس يستخدم بطولته الجديدة لتوجيه رسالة إلى ميسي!

النجم الألماني لا يتوقف عن إثارة الجدل

رغم اعتزاله كرة القدم ورحيله عن ملاعب الساحرة المستديرة، إلا أن النجم الألماني توني كروس يرفض التوقف عن إثارة الجدل، وضحيته هذه المرة هو الأرجنتيني ليونيل ميسي.

كروس الذي اختتم مسيرته مع ريال مدريد بالفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وخرج من ربع نهائي يورو 2024 مع ألمانيا، قرر منافسة "دوري الملوك" الخاص بجيرارد بيكيه لاعب برشلونة السابق، عن طريق إنشاء دوري آخر أطلق عليه "دوري الأيقونات" مع أحد المؤثرين الألمانيين.

وظهر كروس بقصة شعر جديدة وفريدة من نوعها لشرح قواعد بطولته الجديدة، حيث سأله المذيع عن آلية اختيار أفضل لاعب في المباراة خلال حفل انطلاق المسابقة.

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وجاء رد الألماني:"سيصوت الجميع وزملائه أيضًا لاختيار أفضل لاعب في كل مواجهة، نعتقد أنه من الجيد الخلط بين العنصرين خلال هذه العملية".

وأضاف ضاحكًا:"بالتأكيد الاختيار لن يتم مثل الكرة الذهبية، هنا اللاعب الذي يستحق الجائزة سيفوز بها".

وبعد هذه الكلمات أخبر المذيع كروس بأنه سيقوم بحذف هذه الكلمات، ولكن لاعب ريال مدريد المعتزل رفض ذلك ضاحكًا وطالبه بعدم إزالة أي شيء.

وتسببت كلمات كروس في انفجار ضحكات الجميع في القاعة التي أقام بها حفل افتتاح بطولته، لأن كلماته كانت إسقاطًا على الجدل المثار على بعض الكرات الذهبية التي حصل عليها ميسي، خاصة الكرة الثامنة والأخيرة التي حصدها بعد الفوز بكأس العالم مع الأرجنتين في مونديال قطر 2022.

يذكر أن بطولة كروس الجديد تعتمد على منح الشباب الفرصة في المشاركة، كما تم إنشاؤها لمزج كرة القدم بالتكنولوجيا الحديثة.