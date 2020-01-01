ميسي: كرة القدم لن تعود لطبيعتها أبدًا

ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة يتحدث عن عودة كرة القدم بعد التوقف بسبب فيروس كورونا.

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة أن كرة القدم لن تعود لما كانت عليه قبل فيروس كورونا أبدًا بسبب ما حدث مؤخرًا للعالم أجمع.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها النجم الأرجنتيني خلال حوار له مع صحيفة "إل بايس"، حيث أكد أن ذلك الوباء تسبب في الكثير من الإحباط.

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وقال ميسي: "أعتقد أن الجميع هنا يعاني من الشك حول مستقبل العالم وكيف ستكون الأمور بعد كل ما حدث في الفترة الأخيرة".

وأضاف: "بعيدًا عن الحجر وكل ما حدث فجأة، هناك الكثير من الأشخاص تأثروا بشكل واضح مما وقع بعدة طرق".

وأردف: "الأمر أثر على الكثير من البشر، بالأخص هؤلاء الذين فقدوا أصدقائهم وعائلاتهم في ذلك المرض، ولم يتمكنوا حتى من وداعهم".

وأكمل: "هناك الكثير من السلبيات في تلك الأزمة، لكن لا يوجد ما هو أسوأ من خسارة من تحبهم، ذلك الأمر يزعجني كثيرًا ولا يبدو عادلًا".

وأنهى تصريحاته وهو منزعج بحسب ما أوضحت الصحيفة: "كرة القدم مثلها مثل كل شيء آخر في العالم، لا أعتقد أنها ستعود لما كانت عليه من قبل أبدًا".

جدير بالذكر أن ميسي الذي يتصدر جدول هدافي الدوري الإسباني يستعد حاليًا مع برشلونة لعودة مباريات البطولة منتصف شهر يونيو القادم.