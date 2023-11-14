"ميسي كان سيعتزل في قطر وهذا الشرط الوحيد لظهوره بكأس العالم"

زميل النجم الأرجنتيني يبدي رأيه عن مونديال 2026

كشف نيكولا تاليافيكو ظهير ليون الفرنسي ومنتخب الأرجنتين، عن الحالة الوحيدة التي ستدفع ليونيل ميسي للمشاركة في كأس العالم 2026.

ميسي نجح في إنهاء انتظاره الطويل لتحقيق لقب المونديال مع بلاده، عندما قاد منتخب التانجو للفوز بنسخة قطر 2022، والتي خرج بعدها ليؤكد أن هذه البطولة قد تكون الأخيرة له.

وفي هذا السياق قال تاليافيكو لصحيفة "La Nacion":"هل تعرف ما هو المفتاح بالنسبة لميسي للعب في كأس العالم المقبل؟ الفوز ببطولة كوبا أمريكا القادمة".

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وأضاف:"لو لم نحصل على كأس العالم في قطر لكان اعتزل دوليًا هناك، ولكنه فاز بالبطولة وبعدها قرر الاستمتاع بهذه المرحلة من مسيرته، ولو حققنا نفس الشيء وفزنا بالكوبا سيرغب في الاستمرار أيضًا".

وكان ميسي قد تراجع قليلًا عن تصريحاته حول عدم إمكانية ظهوره في مونديال 2026 بعد انتقاله لإنتر ميامي الأمريكي، مشيرًا إلى أنه يفكر حاليًا في كوبا أمريكا وبعدها سيرى ما سيحدث.

يذكر أن الأرجنتين تسير بخطوات ثابتة نحو التأهل للمونديال، بعد فوزها في أول 4 مباريات من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمسابقة، وتستعد لمواجهة أوروجواي والبرازيل خلال فترة التوقف الدولي الحالية.