"ميسي قد يفوز بكأس العالم مع الأرجنتين في 2026"

ميسى يسعى لتحقيق المستحيل بمونديال 2026!

تحدث اللاعب السابق خورخي فالدانو، عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وقيادته لبلاده لتحقيق لقب بطولة كأس العالم قطر 2022، بعد غياب لسنوات طويلة.

وكان من المتوقع أن يعتزل ميسي دوليًا بعد هذه البطولة، ولكنه لم يؤكد ذلك ومن الممكن أن نراه في مونديال 2026.

وقال فالدانو أن مغامرة تسجيل الأرقام القياسية يمكن أن تمتد إلى الدفاع عن اللقب في عام 2026.

وتعهد الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات بإطالة مسيرته المهنية إذا حصل على لقب البطولة.

وأكد فالدانو في تصريحاته لإذاعة كادينا كوب: "عندما أجريت مقابلة معه قبل كأس العالم أخبرني بعيدًا عن الكاميرا أنه سيشارك في كأس العالم للمرة الخامسة وأنه لن يلعب السادس".

وتابع: "أخبرني أن ذلك مستحيل وقال لي "إذا كنت بطلاً للعالم سأحتفظ بقميصي حتى كأس العالم المقبلة".

وأضاف: "أظهرت كرة القدم أنه من المستحيل عمليًا اللعب في ستة نهائيات متتالية لكأس العالم ".

وترك مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني الباب مفتوحًا أمام ميسي الذي خاض 172 مباراة دولية وسجل 98 هدفًا للأرجنتين باسمه ليبقى جزءًا من الفريق خلال النسخة المقبلة من كأس العالم.

وقال سكالوني: "نحن بحاجة لإنقاذه بكأس العالم المقبلة 2026 إذا أراد الاستمرار في اللعب فسيكون معنا".

وشارك ميسي مع الأرجنتين في أول مباراة دولية عام 2005، واذا شارك في النسخة القادمة من كأس العالم سيكون في عمر 39 عامًا.