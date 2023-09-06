"ميسي قد يفعلها في 2026" .. رئيس الاتحاد الأرجنتيني يزف البشرى بشأن كأس العالم!

هل يفجر ميسي مفاجأة في كأس العالم 2026؟

أكد كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، رغبته في مشاهدة ليونيل ميسي يشارك في كأس العالم 2026 والمزمع إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

ميسي نجح في قيادة بلاده للفوز بكأس العالم 2022 في قطر ليحقق اللقب المونديالي للمرة الأولى في تاريخه.

وأعلن أسطورة برشلونة أنّه لن يشارك في كأس العالم المقبلة، بينما لم يعتزل دوليًا وهو ما يرجح أن تكون بطولة كوبا أمريكا 2024 الأخيرة له مع المنتخب.

لكن تابيا قال في تصريحات صحيفة عبر "قمة القادة الرياضيين": "طموح ميسي لا يتفوق، ولا يتخلى عنك دائمًا. إنّه قادر على مفاجأة الجميع ويحقق ما لا يمكن تخيله".

وتابع: "أتمنى أن يكون هناك، بالحالة التي يعيشها حاليًا أعتقد أنّه قادر على المشاركة بسهولة في كأس العالم 2026".

رئيس الاتحاد قارن ميسي بلوكا مورديتش مع كرواتيا واستمراره في الملاعب فترة طويلة، وكذلك مسيرة أندريس إنييستا الناجحة مع، مشيرًا إلى أنّ البولجا قادر على العطاء لفترة أطول مع المنتخب.

وأتم: "ميسي سعيد مع المنتخب الوطني، مستمع مع المجموعة الحالية من اللاعبين وكذلك الطاقم الفني، ولديّ علاقة طيبة معه".

جدير بالذكر أنّ ميسي غادر أوروبا وقرر اللعب لصالح إنتر ميامي الأمريكي بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.