ميسي: فيروس كورونا ألهمني الكثير حول كرة القدم

يعشق كرة القدم بلا شك..

كشف ليونيل ميسي، قائد وأسطورة برشلونة، أن توقف كرة القدم بسبب فيروس كورونا في الآونة الأخيرة جعله يفكر كثيرًا ويُدرك أن مزاولة الساحرة المستديرة "هدية" بكل المقاييس.

وكانت منافسات كرة القدم قد عُلِقت في كل دول العالم منذ شهر مارس الماضي في أعقاب تفشي فيروس كورونا، ثم بدأت أخيرًا الحياة في العودة لطبيعتها بالسماح بعودة الكرة ولكن بدون حضور جماهيري.

برشلونة سيستهل مبارياته بمواجهة ريال مايوركا مساء السبت ضمن منافسات الدوري الإسباني، وقد أعرب البرغوث الأرجنتيني عن سعادته البالغة لإمكانية لعب الكرة مجددًا بعد طول غياب.

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ميسي خلال حملة ترويجية قال "الابتعاد عن لعبة كرة القدم جعلني أفكر. أشعر الآن كأي لاعب آخر، أريد أن ألعب فحسب، لعب الكرة هو هدية حقًا، وكذلك أن تكون مدعوم من قبل الكثير".

كما أضاف " أيضًا أن تكون قادرًا على إلهام الآخرين وأن تُلهم منهم الكثير، وربما أعظم هدية على الإطلاق هي أن تخلق السعادة والفرح للآخرين".

وأتم "الآن تعود كرة القدم، والآن أنا مستعد لهديتها مرة أخرى".

الدولي الأرجنتيني يتصدر هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 19 هدفًا في 22 مباراة وبفارق 5 أهداف عن أقرب الملاحقين، كريم بنزيما، مهاجم الغريم الأزلي ريال مدريد.

سبق لميسي وأن حقق 10 بطولات لليجا بقميص برشلونة آخرهم بالموسم الماضي، مع تحقيقه لـ25 بطولة في المجمل، ويطمح الليو لتحقيق الدوري رقم 11 هذا الموسم في ظل تصدر البلوجرانا للترتيب بفارق نقطتين عن الوصيف الريال.