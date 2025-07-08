"نعلم أنه لا يجري ويامال لن يجلس بديلًا".. نجم برشلونة السابق يستبعد عودة ميسي!

"أعتقد أنه سيعتزل بعد كأس العالم"

استبعد إيمانويل بيتي نجم برشلونة السابق بشكل قاطع إمكانية عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى البارسا لمواصلة مسيرته مع النادي، قبل اعتزال كرة القدم.

ماذا حدث؟

في الوضع الحالي، لا يزال ميسي، الفائز بثماني جوائز كرة ذهبية، مرتبطًا بعقد مع نادي إنتر ميامي في الدوري الأمريكي. وقد انضم إلى صفوف النادي في صيف 2023، ويحق له تمديد عقده لمدة 12 شهرًا إضافية.

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تشير التكهنات إلى انتقال محتمل لميسي إلى الدوري السعودي، حيث غريمه الأبدي كريستيانو رونالدو، وسط أنباء عن شروط مالية مغرية، في حين يلتزم النجم الأرجنتيني الصمت بشأن مستقبله.

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هل تعلم؟

نوقش احتمال عودة ميسي المثيرة إلى كامب نو، لكن من غير المتوقع أن ينضم صاحب الـ38 عامًا إلى النجم الشاب لامين يامال في برشلونة، بينما يُقترح أنه قد يعلق حذاءه بعد كأس العالم 2026.

ماذا قال بيتي؟

"ارتبط اسم ليونيل ميسي بالعودة إلى برشلونة على سبيل الإعارة، لكن لامين يامال لن يكون على مقاعد البدلاء".

وأضاف: "يمكن لميسي أن يلعب في المركز 10، لكننا نعلم أنه لا يجري، فهل يستطيع برشلونة السيطرة على خط الوسط بلاعبين اثنين فقط؟ من المستحيل أن نرى ميسي يعود إلى برشلونة، أتمنى له التوفيق في الوصول إلى كأس العالم 2026، وأعتقد أنه سيتقاعد بعد ذلك".

وردًا على سؤال: هل يمكن أن ينتقل على سبيل الإعارة إلى نادٍ آخر في أوروبا قبل كأس العالم؟، أوضح بيتي: "أعتقد أنه حظي بمعاملة خاصة جدًا في أمريكا وسيكون ذلك صعبًا".

وختم: "الوضع نفسه ينطبق على رونالدو، فمن يستطيع أن يدفع مثل هذه الرواتب في سنهم؟ تحتاج إلى 10 لاعبين آخرين ليقوموا بالجري، والأندية الأوروبية الكبرى لا تعمل بهذه الطريقة. لا ترى في كرة القدم الحديثة لاعبين لا يتحركون كثيرًا، ولهذا انتهى عهد ميسي في أوروبا".