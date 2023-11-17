ميسي عن تعرض دي بول لإهانة جنسية: أمر طبيعي ولكن الاحترام مهم!

طالب الشباب بالتعلم من كبارهم

قرر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الرد على الواقعة المثيرة للجدل التي حدثت خلال مواجهة بلاده مع أوروجواي في تصفيات كأس العالم 2026.

الأرجنتين خسرت بثنائية دون رد على أرضها ووسط جماهيرها وهي الخسارة الأولى لها منذ الفوز بكأس العالم قطر 2022، ولكن الحدث الأبرز كان الشجار الذي جمع مانويل أوجارتي لاعب أوروجواي مع رودريجو دي بول نجم وسط منتخب التانجو.

أوجارتي ظهر في حالة انفعال بعد قيام ميسي بضرب لاعب الفريق الخصم بالمرفق دون الحصول على بطاقة حمراء، ودخل في شجار عنيف مع دي بول ووصفه بـ"عاهرة ميسي" بسبب العلاقة القوية التي تجمع الأخير بنجم إنتر ميامي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال ميسي عن رأيه في هذه الواقعة:"إنه أمر طبيعي في هذا النوع من المباريات بتصفيات المونديال أمام فريق مثل أوروجواي، لا أميل لقول كل ما يدور في ذهني، ولكن على الشباب تعلم الاحترام من كبارهم، هذه المباريات الكلاسيكية معروفة بصعوبتها منذ سنوات، ولكن مع الكثير من الاحترام، لذلك على الجيل الحالي تعلم هذا الأمر".

وعن الخسارة:"لم نشعر بالراحة أبدًا طوال المباراة، أوروجواي فريق بدني يعمل بشكل جيد خاصة في الهجمات المرتدة، ولكن على كل حال الخسارة كانت بمثابة الاختبار لنا وعلينا الآن أن ننهض ونلعب مباراة رائعة أمام البرازيل".

يذكر أن الأرجنتين تحتل حاليًا صدارة تصفيات أمريكا الجنوبية للمونديال بـ12 نقطة، ولكنها تتفوق على أوروجواي بنقطتين فقط، لذلك سيكون عليها الفوز أمام البرازيل الأسبوع القادم للحفاظ على الصدارة.