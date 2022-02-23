ميسي: علاقتي مع مبابي تتحسن، ومن الصعب الفوز بدوري الأبطال!

يرى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن من الصعب التتويج ببطولة دوري أبطأل أوروبا لأنها تتطلب الكثير من المقومات وأن الفريق الأفضل لا يفوز دائمًا.

وجاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية عبر موقع نادي باريس سان جيرمان الرسمي والذي تحدث عن عدة أمور لعل أبرزها علاقته مع زملائه في الفريق.

وقال ليونيل ميسي: "إنه لأمر رائع ان أتواجد على أرضية الميدان برفقة الأفضل، لقد حظيت بفرصة فعل ذلك لوقت طويل في برشلونة والآن لدي الفرصة لفعل ذلك مجددًا في باريس، لذا انا سعيد جدا في باريس وانا متحمس للاستمرار في فعل ذلك".

أضاف: "باريس فريق يتطور منذ 10 الى 11 سنة، الكثير من الطموحات والرغبة للاستمرار في التطور، ومجالات كبيرة في اثناء التطور، وهو يملك الكثير من القوّة لقدرته على القيام بذلك، اعتقد اليوم انه واحد من أكبر الاندية في العالم وهو يستمر في التطوّر".

وشدد الأرجنتيني عن دوري الابطال: "اعتقد اننا نملك الفريق اللازم لمحاولة الفوز بها، ونحن متحمسون وحريصون على تحقيقها".

واصل ليونيل ميسي حديثه عن أبطال أوروبا: "علينا الهدوء، لأنه كما قلت من الصعب ان تفوز بدوري الابطال، الفريق الافضل لا يفوز دائماً، عليك ان تكون على علم بكل التفاصيل وان تصنع فريقاً رائعاً، لأنه في النهاية الفرق الاقوى هم من يحققون اهدافهم، ونحن على الطريق، ونتطلع لجعل الفريق أقوى".

وعن علاقته مع لاعبين الفريق: "دي ماريا لدي معرفة سابقة به في المنتخب الوطني وناي لعبت معه سابقًا في برشلونة، كيليان لم اعرفه، وشيئا فشيئا تتحسن المعرفة بيننا، وفوق كل شيء التعرف على بعضنا البعض بشكل أفضل في الميدان للشعور بالثقة فيما بيننا".

ووصل ميسي إلى باريس سان جيرمان مطلع هذا الصيف في صفقة انتقال حر بعد فشل تجديد المفاوضات بينه وبين برشلونة.

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