"ميسي عبقري مثل بيتهوفن ودالي"

مدرب برشلونة السابق يتغزل في ميسي

أشاد لويس إنريكي مدرب برشلونة السابق، الذي يتولى الآن مسؤولية المنتخب الإسباني، ليونيل ميسي ووصفه بأنه "عبقري مثل بيتهوفن أو دالي".

أمضى إنريكي ثلاث سنوات في تدريب ميسي بين عامي 2014 و 2017، وتذوق المجد في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا على طول الطريق.

ماذا قال إنريكي عن ميسي؟

تحدث مدرب لاروخا إلى قناة TV3 وقال: "من المستحيل أن يتحرك شخص بالكرة بهذه السرعة".

وأضاف: "الخسارة بالنسبة لميسي صعبة للغاية. يمكنك رؤيتها في اليوم التالي، بعد المباراة. في كرة القدم، ليو ميسي عبقري تمامًا مثل بيتهوفن أو دالي."

وأكمل: "ميسي آلة تنافسية. إذا كان في البداية قد واجه لاعبًا مخضرمًا أو أكثر أنانية ولم يكن رونالدينيو، كان سيواجه المزيد من المشاكل ".

إلى ماذا وصل مسلسل ميسي وتجديد العقد؟

حسب مصادرنا الرسمية فإن ميسي وبرشلونة لم يتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن تجديد العقد، على الرغم من المحادثات الجارية فإن لابورتا على أمل أن يتم التوصل إلى حل وسط.

يتواجد ميسي حاليًا ضمن كتيبة الأرجنتين في كوبا أمريكا 2021 ولم يكن في عجلة من أمره لإتخاذ قرار بشأن مستقبله ولا يزال في كاتالونيا متفائلين بأن الرجل الذي سجل 672 هدفًا للنادي يمكن الاحتفاظ به.

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