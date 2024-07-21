قرار استثنائي في الدوري الأمريكي.. إذا غاب ميسي ستحصلون على "ثمن التذاكر"!

بيان من نادي شيكاغو فاير..

أقدم نادي شيكاغو فاير على خطوة استثنائية قبل مواجهة إنتر ميامي، في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

ويعاني نجم إنتر ميامي ليونيل ميسي من إصابة تعرض لها مع منتخب الأرجنتين، الذي توّج بلقب كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة مؤخرًا.

وترغب جماهير شيكاغو فاير في شراء تذاكر المباراة من أجل مشاهدة ميسي، لكنهم يخشون عدم مشاركة النجم الأرجنتيني بسبب الإصابة.

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نادي شيكاغو فاير من جانبه طمأن الجماهير بقرار استثنائي، من أجل ضمان امتلاء المدرجات وأفضل تجربة ممكنة لجميع الحاضرين في المباراة المقررة يوم 31 أغسطس 2024.

وقال شيكاغو فاير في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "إذا لم يكن ميسي متاحًا في المباراة فسيحصل المشجعون (الذين اشتروا التذاكر) على رصيد لاستخدامه في «عضوية التذاكر الموسمية، تذاكر مباراة واحدة لمباراة الموسم المقبل ضد إنتر ميامي، تذاكر مجانية لمباراة تقدير المعجبين»".