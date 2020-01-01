"ميسي سيؤثر على مستقبل سواريز لأنهما صديقين"

وكيل أعمال لويس سواريز يتحدث عن علاقة ميسي بالمهاجم الأوروجوياني وتأثيرها على تواجدهما في برشلونة

قال وكيل أعمال النجم الأوروجوياني لويس سواريز أليخاندرو بالبي إن ليونيل ميسي سيؤثر على مستقبل موكله نظرًا لكونهما صديقين مقربين.

وكانت بعض المصادر قد توقعت أن يكون رحيل لويس سواريز عن برشلونة وإبلاغه بأنه خارج خطط الفريق للموسم المقبل أحد أسباب موقف ميسي الأخير.

وحول ذلك، أكد أليخاندرو بالبي وكيل أعمال النجم الأوروجوياني هذه الأخبار بشكل ضمني، حيث أكد على تأثير ليونيل ميسي على مستقبل سواريز.

وأضاف في مقابلة مع تي واي سي الأرجنتينية التي كانت أول من تحدث عن فاكس ميسي أن مستقبل ميسي سيؤثر على قرار سواريز لأنهما رفيقين.

وتابع: " هناك الكثير من الأخوة بين ميسي وسواريز، إنهما كاللحم والأظافر، هما دائمًا معًا في كل شيء، لويس سيؤثر بشكل كبير على المكان الذي سيذهب إليه ليو"

وأردف: "هما يفهمان بعضهما البعض داخل وخارج الملعب، وهذا يجعلهما أكثر ارتباطًا ببعضهما البعض من أي لاعبين آخرين في برشلونة وخارج النادي الكتالوني"

وحول مستقبل لويس سواريز ووجهته المقبلة أكد بالبي أنه لا يعرف شيئًا حتى الآن، ولكنه أعلن: "العروض تمطره من جميع الجهات لأنه هداف رائع ونجم كبير في كرة القدم"

واختتم تصريحاته قائلًا: "الأمر لا يقتصر على كرة القدم فقط، العائلة تعيش مع سواريز في برشلونة منذ أكثر من 5 سنوات، سيتعين عليه تحديد مصيره مع العائلة"

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يذكر أن رونالد كومان المدير الفني الجديد لبرشلونة ينوي التخلص من عدد من اللاعبين كبار السن، وعلى رأسهم حسب تكهنات الصحف لويس سواريز وجيرارد بيكيه وسيرخيو بوسكيتس.