"لا مجاملات ولن أخسر ميسي وسواريز لأجل وظيفة" .. ماسكيرانو يضع قواعد صارمة في غرفة ملابس إنتر ميامي

الأرجنتيني يراهن على الدوري الأمريكي

تعهد خافيير ماسكيرانو، مدرب إنتر ميامي الأمريكي الجديد، بعدم وجود أي مجاملات أو محسوبية داخل الفريق، الذي يضم بين صفوفه مجموعة من زملائه السابقين في الحقبة الذهبية لبرشلونة على رأسهم الأسطورة ليونيل ميسي.

وتولى ماسكيرانو، المدرب السابق لمنتخب الأرجنتين للشباب، مهمة قيادة إنتر ميامي خلفًا لمواطنه تاتا مارتينو، الذي رحل بعد إخفاق الفريق في تجاوز الأدوار الإقصائية بمسابقة كأس الدوري الأمريكي 2024.

ورغم أنها المهمة الأولى مع فريق كبير في مسيرة ماسكيرانو، إلا أنه يتوقع دعمًا كبيرًا من لاعبيه، خصوصًا أنه سيلتقي ببعض الوجوه المألوفة في غرفة تبديل الملابس مع زملائه السابقين في برشلونة، مثل ليونيل ميسي، لويس سواريز، سيرجي بوسكيتس وجوردي ألبا.

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وفي أول مؤتمر صحفي له بعد توليه مسؤولية إنتر ميامي، تحدث ماسكيرانو عن خططه للعمل في غرفة تبديل الملابس وسط مخاوف أنصار النادي من المجاملات بين المدرب وأصدقائه، قائلًا: "أخبرتهم أنني لن أدخل غرفة تبديل الملابس وأتصرف وكأننا لسنا أصدقاء".

وأضاف: أخبرت مالك النادي خورخي (ماس)، وكذلك ليو وباقي اللاعبين، أنني لن أعرض العلاقة التي بنيتها معهم على مر السنين للخطر من أجل وظيفة. أنا لست كذلك. الحياة تستمر بعد كرة القدم".

وأشار ماسكيرانو إلى أنه يستهدف البناء على فوز النادي بدرع مشجعي الدوري الأمريكي خلال الموسم الماضي، ويأمل أن يحقق ميسي وشركاه أخيرًا كأس الدوري الأمريكي الذي طال انتظاره.