ميسي وسواريز يتدخلان لإبقاء فيدال في برشلونة

التشيلسي ارتبط بإنتر مؤخراً

أوردت تقارير إعلامية أن الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز، لاعبا برشلونة، تدخلا مباشرة من أجل إقناع إدارة النادي للإبقاء على التشيلي أرتورو فيدال.

وشارك فيدال أساسياً في انتصار برشلونة على ديبورتيفو ألافيس بأربعة أهداف مقابل واحد السبت، وسجل هدفاً واحتفل بإشارة فُسرت بأنه يشير إلى استمراره مع النادي.

وذكرت "لاجازيتا" أن ميسي وسواريز، والذان يرتبطان بصداقة قوية مع فيدال، طلبا من إدارة النادي عدم بيعه في انتقالات يناير المقبلة.

وارتبط فيدال بالعودة مجدداً إلى إيطاليا، وبالتحديد للعمل مع مدربه السابق أنطونيو كونتي في إنتر، في ظل بحث الأخير عن تدعيمات لخط وسطه.

وأشار التقرير أن نجمي برشلونة طالبا الإدارة بالإبقاء على فيدال على الأقل حتى نهاية الموسم، وهو ما أكدته "موندو" التي ذكرت أن برشلونة ليس عازماً على التفريط في لاعبه إلا في حالة وصول عرض مغري.

وتحدثت التقارير الإعلامية عن سعي إنتر لتقديم عرضاً لاستعارة فيدال مع أحقية الشراء نهاية الموسم، وهو ما يرفضه النادي الكتالوني.

وفاز إنتر برباعية نظيفة على جنوى السبت، ليختتم العام في الصدارة مع يوفنتوس بالدوري الإيطالي.