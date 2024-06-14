ميسي وسواريز "الصغيران" يستعدان لخوض مواجهة حاسمة أمام برشلونة

كلاسيكو مُحتمل في إحدى بطولات الناشئين

بعد سنوات من دفاع لويس سواريز وليونيل ميسي عن ألوان برشلونة، يستعد ابنيهما بينيا وتياجو لخوض مواجهة أمام الفريق الكتالوني.

الثنائي يلعب في إنتر ميامي في الوقت الحالي، ونفس الأمر بالنسبة لطفليهما، اللذان وقعا في مواجهة أمام برشلونة في بطولة "LaLiga FC Futures" التي تقام بمدينة أورلاندو الأمريكية.

ويطمح بينيا وتياجو في الحصول على نتيجة إيجابية أمام برشلونة بعد التعادل المُحبط أمام ريال سوسييداد، وذلك من أجل الوصول إلى ربع نهائي المسابقة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقالت صحيفة "سبورت" إن برشلونة الذي سيتصدر المجموعة الأولى في البطولة، قد يقع في كلاسيكو للناشئين أمام ريال مدريد، وذلك في حالة سقوط الأخير بثلاثية نظيفة أمام فياريال بالجولة الأخيرة لدور المجموعات.

جدير بالذكر أن ميسي "الكبير" انضم إلى إنتر ميامي في صيف 2023، وحرص على دخول ابنه أكاديمية النادي طمحًا في السير على خطاه، ونفس الأمر بالنسبة لسواريز ونجله.