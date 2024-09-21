"سيارتي الجديدة" .. عندما حسم ميسي الصراع الأشرس مع رونالدو خارج الملاعب!

مزاد علني بين الثنائي

ظل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي جزءًا من منافسة شرسة على الملاعب لمدة 15 سنة، ولكن هذا الصراع لم يقتصر فقط على كرة القدم، بل امتد إلى غرف المزادات العلنية.

اللاعبان غادر قارة أوروبا في المراحل الأخيرة من مسيرة كل منهما، حيث يلعب ميسي الآن في الدوري الأمريكي مع إنتر ميامي، بينما يخوض رونالدو تجربة مثيرة مع النصر في دوري روشن السعودي.

ومع هدوء حدة المنافسة بينهما بعد ابتعاد ميسي عن برشلونة ورونالدو عن ريال مدريد، قرر موقع "Sportbible" الرجوع بالذاكرة إلى مزاد علني فاز به ميسي على رونالدو في عام 2016 من أجل الحصول على سيارة نادرة.

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وأشار إلى أن مزاد "Retromobile" الذي أقيم في باريس شهد دخول رونالدو وميسي في حرب مزايدة على سيارة من موديل "Ferrari 335 S Spider Scaglietti" وهي نسخة نادرة تم تصنيع أربع موديلات منها فقط بين عامي 1957 و1958.

وتتميز السيارة بمحرك V12 بقوة 400 حصان تقريبًا وسرعة قصوى تصل إلى 186 ميلًا في الساعة، وكانت بتتميز بطلاء فيراري الأحمر الشهير.

وبعد منافسة حادة بين الثنائي، نجح النجم الأرجنتيني في شراء السيارة مقابل 27 مليون جنيه استرليني بعد تفوقه على رونالدو بالجائزة، واحتفل بهذه المناسبة وهو يحمل سيارة فيراري لعبة من فيلم "Cars" مع تعليق "هذه سيارتي الجديدة".

جدير بالذكر أن ميسي انتقل إلى باريس سان جيرمان بعد مغادرته لبرشلونة، قبل أن يصل إلى إنتر ميامي في صيف 2023، بينما خاض رونالدو رحلة متقلبة مع يوفنتوس ثم انضم لمانشستر يونايتد قبل الانتقال إلى السعودية.